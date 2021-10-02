屬於第七類的雙鐵工作人員被爆出鑽醫院疫苗預約系統漏洞，假冒第三類高風險人員，集體到高雄醫療院所闖關搶打第二劑莫德納疫苗。（本報資料照片）

屬於第七類的雙鐵工作人員被爆出鑽醫院疫苗預約系統漏洞，假冒第三類高風險人員，集體到高雄醫療院所闖關搶打第二劑莫德納疫苗，雖然欲接種者的身分遭查獲不屬於一到三類高風險人員，但雙鐵人員卻在醫院大吵3小時，為避免造成疫苗施打時間延誤，市立聯合醫院在「勉予同意」的情況下，替42位雙鐵人員完成接種。

據了解，42名雙鐵人員均是於9月22日冒名到聯合醫院接種疫苗，由於門診護理師有發現接種人員並非中央流行疫情指揮中心公布的一到三類高風險人員，因此拒絕替他們施打疫苗，沒想到，42人卻大鬧醫院，從上午8點多吵到11點多，最後聯合醫院在「勉予同意」的情況下，替42人完成接種第二劑莫德納疫苗。

聯合醫院表示，當時發現有非中央公布的一至三類人員前往接種時，遭醫院護理師以身份不符為由婉拒，但當時掛號系統僅公告疫苗開放時間及對象「依衛生局配送之疫苗劑量及本院庫存，採滾動式開放預約」，未特別揭露該次專案僅限公告的第一至第三類人員施打，所以造成民眾誤解，為了避免造成疫苗施打時間延誤，因此在不影響其他一至三類公費人員接種權益的情況下，勉予同意現場42位間隔已滿10周以上的民眾接種，並同時緊急修正掛號說明，檢討後續公告作業流程，防止資訊誤會再次發生。

據了解，除了42人被爆出到聯合醫院「闖關」打莫德納疫苗以外，包含健仁醫院、小港醫院、聖功醫院也都有類似「闖關」打疫苗的情況，小港醫院單在九月底，至少就有10多位高鐵人員想假冒第三類接種對象施打疫苗，但核對身分後遭到拒絕，目前除了聯合醫院未依規定替42人接種第二劑莫德納外，並未查到還有其他醫院有相同案例發生。

高雄雙鐵聯合醫院莫德納疫苗