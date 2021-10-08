台中市政府警察局第三分局偕同「和平鴿志工宣導團」第三分局志工周秀珍、陳花妹與涂珮璇一同前往中市立四育國中，在學子們在圖書館內接受醫護人員施打疫苗時，於一旁吹奏長笛。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

「木棉道」、「望春風」、「月亮代表我的心」等優雅曲目在國中校園新冠疫苗接種場合悠然響起，原來這是警方預防犯罪寓教於樂的創新宣導，台中市警察局第三分局特別與轄內國民中學合作，在進行疫苗校園接種時精心規劃音樂演出，舒緩學子們的情緒，也表達對醫護人員辛勞的感謝，更適時加入交通安全及防範犯罪宣導。

台中市政府警察局第三分局10月7日偕同「和平鴿志工宣導團」第三分局志工周秀珍、陳花妹與涂珮璇一同前往中市立四育國中，在學子們在圖書館內接受醫護人員施打疫苗時，於一旁吹奏長笛「木棉道」、「微風往事」、「望春風」、「月亮代表我的心」等優雅曲目。經由音樂的陪伴，等候接種疫苗的學子們心情隨之愉悅，尤其是在吹奏「月亮代表我的心」時，有不少學子們跟著哼唱，著實減少了對於打針的心理壓力。

在音樂演奏的空檔，台中市政府警察局第三分局也向青少年進行了包含防範網路（投資、色情交友、車手打工）詐欺、拒絕毒品誘惑與遠離幫派組織等預防犯罪宣導，以及110年10月份交通安全月「路口慢看停、行人停看聽」的主題宣導，經由學子們成為警察助手，將路口安全觀念傳達給家人。

參與此次活動的志工周秀珍、陳花妹與涂珮璇另一個身分是「583長笛樂團」成員，該樂團經常參與公益演出及推廣長笛，音樂功力極為深厚，對於此次受邀演出，團長周秀珍表示非常榮幸，特別是能與台中市政府警察局第三分局的警察同仁一起，向第一線辛苦防疫的醫護人員表達感謝，也很高興能藉由音樂演出降低學子們心裡對於接種疫苗的緊張。