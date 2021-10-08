近日台灣疫情趨緩，疫苗也持續拚接種率，不過民眾對於防疫、新冠疫苗相當謹慎的優點，也出現了不少「打完疫苗能不能ＸＸ」的疑問。例如打完疫苗能不能運動、能不能打手槍、能不能喝酒等。對此胸腔內科暨重症醫學黃軒醫師逐一為大家解惑！

●打完疫苗可以「揉、壓注射點」嗎？

對此黃軒醫師表示不用。以往打其他疫苗，許多時候醫護人員可能會提醒揉按一下，主要是因為劑量相較較高，通常約3~5c.c，藉揉按的方式達擴散的效果，避免集中。不過新冠疫苗劑量較低，約在0.3~0.5c.c，不需要特別做此動作。另一方面，注射點也是一種傷口，雖新冠疫苗的注射點非常小，但若手部不清潔，一樣有造成細菌感染的風險，即便機率不高，還是需留意。

●打完疫苗可以「運動、打球」嗎？

對於這點黃軒醫師表示不建議，不過也視情況。主要看是否為激烈運動，像是打球、跑步、拳擊、重訓等就不大建議，但散步等較輕鬆的運動還是可以視個人情況斟酌。原因在於較激烈的運動後，身體難免會有許多不適，例如喘、肌肉痠痛等，打完疫苗後就開始運動，身體的不適恐難以辨別是疫苗的副作用、不良反應、還是因為運動所致。因此建議先停個兩、三天，這也不會影響到個人長久的運動習慣。

●打完疫苗可以「打手槍/自慰/性愛」嗎？

此問題在黃軒醫師的粉專上意外的相當多人詢問，不過確實也是個相當重要的問題，值得重視。對此黃軒醫師表示可以，不論男女，新冠疫苗對這些行為都不會有所影響，也不會讓疫苗失效，疫苗不會藉此排出體外。不過還是有需要留意的地方，如前述避免太過激烈的行為，以免身體痠痛、疲憊等不適，無法辨別是疫苗引起或是性行為引起。

●打完疫苗可以「喝酒」嗎？

對此黃軒醫師表示不建議，若要喝可淺酌。除了酒精性飲品本身就不利身體健康，有礙免疫力，主要也包括了喝酒往往都會頭暈、頭痛、宿醉等，這些情況出現也會讓人難以辨別、忽略了疫苗可能帶來的副作用或不良反應，會讓自己置身於風險當中。因此若真的要喝，建議避免超過1個shot杯，淺酌即可。

●打完疫苗可以「喝咖啡、茶」嗎？

對於這點黃軒醫師表示是可以的，不必對疫苗特別侷限，疫苗和咖啡不會有所影響。不過還是要提醒民眾酌量，留意咖啡因每日的攝取上限，不可過多，咖啡因過多也可能造成心悸，到時就有可能造成身體不適，也可能難以辨別是否為疫苗所引起。

●打完疫苗可以「做醫美」嗎？

隨自由意識抬頭，現代人不必在意別人的眼光，可以適度讓自己變得更近於自己喜歡的樣貌，醫美也相當受歡迎。對於新冠疫苗，黃軒醫師表示可以，但建議審慎評估，並和醫師討論。以大方向來說，原因在於身體對外來物的排斥，如玻尿酸，較容易讓身體有明顯的免疫反應，雖通常危險性低，但一樣可能造成發炎、腫脹等情況，對部分較注重隱私的民眾而言就有可能「洩底」，而此情況在６個月左右一樣可能會出現。因此不論疫苗或醫美何者為先，前後可間隔一些時間，建議4~8周，並經醫師評估進行。若在進行醫美後輪到接種疫苗，就在醫師評估可行後盡早接種。

●打完疫苗可以「打其他疫苗」嗎？

對此黃軒醫師表示可以，但需間隔時間，並和醫師討論。以CDC建議為7日，而以往建議普遍為14日，民眾可做參考。主要原因在於各疫苗施打目的都是在於提升抗體、免疫力，多會有相關的副作用出現，若沒間隔時間，雖疫苗之間通常不會互相影響，但也容易難以分辨當下的副作用起因為哪支疫苗所起。

(圖/今健康提供)

●打完疫苗可以「熬夜」嗎？

對此黃軒醫師表示相當不建議，一方面熬夜本就是個不利於身體健康的行為，另一方面熬夜如前述幾個例子一樣，身體容易因為疲勞、頭暈等不適，使得不易辨識當下的情況是否為疫苗的副作用。因此不論是施打前後都不建議熬夜，應早點休息為佳，平日也建議最好還是調整回正常作息。

●打完疫苗可以「吃藥/中藥」嗎？

藥物不盡相同，黃軒醫師提醒務必和醫師討論並遵照醫囑。以慢性病藥物來說，如糖尿病、高血壓等，病情需受到穩定的控制，施打完疫苗後一般而言自然是要繼續規律的服藥，以避免情況惡化，甚至發生性命危險。中藥方面，常見的科學中藥普遍不會有所影響，但為防範於未然，一樣需要與中醫師討論，以確保安全。

●打完疫苗可以吃「保健品/營養食品」嗎？

對此黃軒醫師表示可以，但一樣要酌量、注意來源、品質。一般而言不論是保健品或營養食品，都並非為藥物，可視為如食物般的額外營養補充，對身體的直接影響並不大。不過若是來源不明、使用偏方、品質不佳者，就有很多的不確定風險存在，可能造成身體負擔或不可預期的情況，這不論是否在施打疫苗後都需注意。