職業網球年度首場四大賽澳洲網球公開賽，比賽舉辦地澳洲墨爾本公園地方政府強烈希望參賽選手可以完成完整兩劑疫苗接種，目前是不強制一定要打新冠肺炎疫苗，但計畫讓打過疫苗的選手有更大限度的行動自由。

墨爾本所在的維多利亞洲體育部部長帕庫拉（Martin Pakula）12日表示，計畫參加澳網的選手們最好施打過疫苗，這會讓他們有更好的機會角逐澳網，澳洲網球協會則重申，拒絕替外國選手安排疫苗施打相關事宜，據了解，打過新冠疫苗的球員會比沒打過的在行動上更自由，甚至有機會可以不用進行14天隔離檢疫。

對於澳網官方及當地政府對於新冠肺炎防疫的要求，英國網球名將莫瑞（Andy Murray）保持正面態度，也認為不會拒絕未施打疫苗球員參賽，他說：「根據我收到的資訊，儘管沒打過疫苗還是可以參加澳網，只是一些規定上的不同，沒有接種疫苗的選手就是得比其他人提早幾周抵達，打不打疫苗是球員的選擇，既然是當地政府的規定，那我也會支持，也歡迎更多選手接種疫苗。」

莫瑞並說，墨爾本也是經歷過疫情嚴重的考驗，他可以理解當地政府擔心外籍人士可能帶來染疫風險採取的防疫措施，「澳洲的防疫規定相當嚴格，因為他們經歷了痛苦的18個月。」