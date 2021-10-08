嘉義市長黃敏惠（右二 ）關懷6旬婦人左手臂接種流感疫苗。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（右一）關懷6旬婦人右手臂接種肺炎鏈球菌疫苗。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠宣布流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗開始接種。（廖素慧攝）

嘉義市備妥10萬劑流感疫苗及5480劑肺炎鏈菌疫苗供民眾接種，其中有5000劑肺鏈疫苗是市府加購，供滿65歲或50歲至64歲有慢性高風險疾病未曾接種的市民免費接種，市長黃敏惠表示，這兩種疫苗可同時施打，左流右肺，防護加倍。

黃敏惠表示，疫苗接種可以降低重症風險，嘉義市新冠肺炎疫苗施打涵蓋率已達69.78％，秋冬是流感盛行期，現階段要施打流感疫苗，有74家醫療院所負責接種，也會到校園、社區服務，流感疫苗與肺鏈疫苗可同時施打，左手臂打流感、右手臂打肺鏈，但與新冠肺炎疫苗必須相隔至少7天。

黃敏惠說，肺鏈接種源自於2007年因健保資料發現嘉義市長輩得到肺炎轉為重症的比例偏高，市府率先獲得王詹樣基金會捐贈75歲以上長者肺鏈疫苗，後來由政府公費肺鏈疫苗接種，市府也編預算擴大接種。

嘉義市政府衛生局疾管科表示，今年備妥10萬劑四價流感疫苗，費用是中央補助7成、市府配合款3成，還包括市府自購1800劑給50歲以下的設籍本市的教職員工、保母、身障者等對象施打。

市府衛生局疾管科表示，中央撥配480劑肺鏈疫苗供75歲以上長者免費接種，市府加碼自購5000劑肺鏈疫苗，讓設籍本市年滿65歲至74歲、或50歲至64歲有慢性高風險疾病未曾接種者免費接種。

疾管科表示，公費流感疫苗第一階段10月1日起開打，第二階段自11月15日開始接種，對象為50至64歲無高風險慢性病成人；有6家醫院自10月13日至11月30日到社區展開61場次接種；嘉榮、部嘉、嘉基、慶昇、陽明等5家醫院到學校為學生免費接種。

疫苗接種相關訊息，可上嘉義市衛生局官網查詢、專線1922或衛生局電話（05）2338066。