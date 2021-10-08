有民眾爆料台北市萬華某診所私售莫德納疫苗，用一劑6000元的價格上網兜售，驚動台北市衛生局，診所則喊冤是預約殘劑者個人行為，指揮中心調查後也判定與診所無關，但有媒體人表示，除了萬華外，大直還有診所用2劑3萬2價格販售莫德納，且自己早就爆料過。

今天(8日)一劑莫德納販售6000元消息傳開後，資深媒體人黃揚明莫德納隨即在臉書分享自己上月10日的PO文，表示自己當時已經在政論節目上爆料過，台北市有其他診所私下販售莫德納，開出一劑1萬6、兩劑3萬2000元且保證可打到，還能拿到官方版的疫苗小黃卡。

黃揚明說，不肖診所循制度漏洞牟利，當時他呼籲台北市衛生局與指揮中心應徹查此事，否則此漏洞一傳十、十傳百，人性黑暗面將顯露無遺，他補充表示，7月前開放殘劑預約時，他還在周刊工作，就曾聽聞有醫院高層直接把殘劑拿來當公關，提供特定人士施打。

黃揚明表示，當時節目上爆料後，就在前幾天被北市衛生局約談，對方質疑他散播假消息，可能要將他移送法辦，如今媒體報導出來，也證實確有其事。

對此北市副市長黃珊珊表示，約談黃揚明只是請他來說明情況，而關於有診所用兩劑3萬2000元兜售莫德納一事，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，不論是機構或個人，只要有違法事宜，就會請地方政府配合稽查懲處。