女騎士擦撞工程車未收起的升降斗板後摔車，遭一旁貨櫃車輾斃。

工程車升降機板未收起，造成女騎士遭貨櫃車輾斃。（民眾提供）

新北市板橋區1日發生一起死亡車禍，一輛畫設標誌標線的工程車停放在板橋金門街路邊，升降機板沒有收起，向外突出，一名女騎士行經時擦撞機板摔車，遭並行的貨櫃車後輪輾過頭部，當場死亡。

這起車禍發生在1日上午10時許，涉案貨櫃車的行車紀錄器完整拍到女騎士命喪馬路的全部過程。從影像中可看到，39歲江姓女子騎車一直保持直線前進，直到非常靠近工程車突出的斗板時，身體才稍微傾斜想要閃躲，但可能距離沒算好，仍然發生擦撞，因此連人帶車摔倒，瞬間被並行的貨櫃車後輪輾過頭部，當場死亡。

警方調查表示，44歲陳姓男子將畫設標誌標線的工程車停放在板橋金門街路邊，放下車側的升降機車斗板準備搬運器材，但無人在場警戒，此時江女騎車與41歲黃姓男子駕駛的貨櫃車同時行經，江女疑擦撞突出路邊的車斗板倒地，不偏不倚遭貨櫃車的後輪輾過頭部，當場死亡。

警方表示，工程車駕駛因升降機板影響江女行車動線，造成貨櫃車輾過江女，2名駕駛於相驗完畢後，雙雙以過失致死罪嫌移送新北地檢偵辦。