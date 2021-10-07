陳姓機車騎士今年5月行駛在106乙線道，疑因車速過快，壓不過彎跨過雙黃線，遭對向大貨車撞上身亡。家屬怒告魏姓大貨車駕駛過失致死，但台北地檢署認為，魏男車速不快，行車態度謹慎，且案發時只有1秒時間反應，根本不夠，遂依罪嫌不足處分不起訴。

警方移送指出，魏男今年5月27日下午1時許駕駛營業大貨車，沿新北市坪林區106乙線石碇往坪林方向行，行經20.5公里處時，原在對向車道騎機車的陳男突然跨越雙黃線，2車因而相撞，陳男倒地重傷，出血性休克死亡，魏男涉嫌過失致死。

魏男否認犯行，強調他當時車速僅約30公里，他沒有喝酒，開車時也沒使用手機，車禍發生地是一個左彎道，陳男速度很快，過彎時突然跨越雙黃線，沒有減速朝他衝過來，他發現時距離已不到10公尺，馬上緊急煞車仍撞上。

檢察官勘驗大貨車行車紀錄器，發現魏男當時行駛在106乙線時，後方始終有1台機車尾隨，因道路崎嶇狹窄，曾一度停止，禮讓對向車輛通過，而陳男出現在畫面時，大貨車仍維持在自己的車道，反而是陳男過彎時超過雙黃線，且沒將方向拉回或減速，僅1秒時間就撞上大貨車。

檢察官認為，魏男後方始終有1台機車尾隨，且會禮讓對向車輛通過，足認他車速不快，行車態度謹慎，已注意車前道路狀況並隨時作出適當反應，而從陳男違規跨越雙黃線到撞車，魏男僅有1秒反應時間，顯然不夠，另大貨車4個輪子的煞車痕都位於正向車道內，難認魏男有過失，因此處分不起訴。