台南市交通局統計連假首日，國道交流道出現大量車潮。（台南市交通局提供／程炳璋台南傳真）

台南市連續零確診已破百日，國應慶連假逢振興五倍券發放，山、海郊區都出現大批遊客，台南市政府配合舉辦多項大型活動搶旅遊商機，首日湧入大批人、車潮，估計近3萬人次搭車返鄉，11.5萬車次進入台南。

全台連續多天零確診，隨著防疫管制措施放寬，山區與海邊戴口罩禁令解除，台南市觀旅局9日上午統計，關子嶺出現不少登山愛好者，安平區的觀夕平台、漁光島同樣出現戲水遊客。郊區的南瀛天文館舉辦天外飛仙活動天文活動吸客，後壁區因連續劇熱播，持續維持旅遊熱度。

台南市趁國慶連假期間，舉辦多項藝文活動，包括關子嶺溫泉美食節、七股海鮮節、臺南藝術節、水域遊憩體驗活動等，永華市政中心西拉雅廣場有大型演唱會，配合住宿還發送台南好康券，可享食、宿、遊、購、行超過600種優惠。

台南市配合五倍券發放商機，遊客持券消費發票即可抽擁有3房一廳的房屋與進口汽車等大獎。

台南市各地在國慶連假首日上午即出現大量旅遊車潮，8日利用台鐵、高鐵與國道客運返鄉的旅客為2萬7000多人次，自行開車者，交通局統計有11.5萬車次經由國道1號與3號進入台南，人車潮流量已與中秋連假同期相當，趨近疫情前的連假觀光旅次。