1名網友日前駕車行駛在新北市新莊區環漢路時，行車途中突然發現空中有不明物體直衝他的車身，所幸他即時加速躲開，事後他看行車紀錄器才發現該物體疑似是1輛遙控飛機，該物體當時高速、直直衝向路面，許多網友看到影片後紛紛嚇傻，直說「如果是機車騎士被砸中，一定很危險」、「這主人太誇張了」。

該名網友在臉書「爆料公社」發表1則影片，影片是1輛轎車的後方行車紀錄器，影片中轎車行駛在路上，突然遭到1個不明物體直衝車體，所幸最後該物體並未撞上車體，而是掉落到車體後方的道路上，而事後車主查看行車紀錄器，發現掉落的物體疑似是架遙控直升機。

開車半路目睹「墜機」險遭機身砸中 新莊駕駛嚇壞曝影像

該網友發文表示，「新莊環漢路發生墜機了，我差一點被你砸死」，其他網友則留言說「真危險」、「還好衝的快」、「好可怕喔」、「垃圾遙控飛機的主人=死全家」、「砸中穩死的」、「以後經過要戴安全帽」、「快撿起來啊！一台不少錢」、「這太危險了吧」。