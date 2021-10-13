重機騎士亦步亦趨護衛老人家過馬路。（截自臉書《●【爆廢公社二館】●》）

大型重機爭取上國道已經一段時間，但依舊爭論不止，目前國內仍未開放。不過有汽車駕駛親眼目睹一名紅牌重機騎士的超暖舉動，讓他忍不住讚：「別說快速道路，國道也要讓他上」，影片PO上網短短3小時就獲得超過5000個讚。

「這素質，不要說快速道路。國道也要讓他上去。」，一名網友在臉書私密社團《●【爆廢公社二館】●》分享一段行車紀錄影片，只見一輛紅牌重機停在行人穿越道前，騎士揮手阻擋準備要左轉的車輛前進。仔細一看，原來重機後方一名白髮蒼蒼的阿公正在過馬路，他一步一步緩慢前進，騎士也跟著用雙腳移動重機前進，一路護衛著老人家慢慢走向路邊。

影片才PO出短短3小時，就獲得超過5000個讚，眾多網友熱烈回應：「感動，謝謝您，有您真好」、「一騎士這舉動，暖哭一億人！」、「雖然有點危險 但這行為很暖」、「超帥好暖心」、「高鐵都讓他上」、「這素質別說國道了，就飛上天也要讓他上去。」、「重點不在幾個輪子 是人」、「台灣人全都有這樣的素質，別說國道，連飛機跑道也給使用」。