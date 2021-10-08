台中市松竹路1處店家本月5日遭到不明男子晚上拿椅子狠砸門窗，男子企圖砸破玻璃闖入店內，根據監視器，男子不斷拿椅子和鐵板狂砸玻璃，但玻璃卻一動也不動、毫無損傷，男子幾乎使出全身力氣砸了約8下卻徒勞無功，最後只好憤然離去；網友笑說這應該是玻璃店廣告，「砸不破就別出來鬧笑話了」。

1名網友在臉書「爆料公社」發表1則監視器影像，1名男子出現在歇業的餐廳門口，先是拿了外頭椅子猛砸1下門口的玻璃門，砸到椅子當場飛到旁邊，男子再度撿起用雙手拿起椅子再砸2次，前前後後共砸了約6下，餐廳玻璃仍不為所動，男子最後氣不過，再拿門外禁止停車的鐵製牌子猛砸，總共約砸了8下，餐廳的玻璃均毫無損傷。

拿椅怒砸門窗毫無損傷 笨賊冏樣曝光遭酸：業配玻璃嗎

該網友表示，該名企圖砸破門窗闖入的男子是在本月5日晚上約8點49分左右前往位在台中市松竹路二段的該餐廳，男子身著黑衣黑褲，因為社區巷口監視器壞掉了，目前唯一的影像只有原PO店內的監視器，原PO因此發文詢問網友的行車紀錄器是否有拍到此人。

其他網友則留言說，「要砸店還沒力氣，是他好廢還是玻璃太強，我嚴重懷疑樓主來賣玻璃的」、「最怕就是這樣，東西打不破都不知怎告了」、「玻璃：你打不破我，打不破我，啦啦啦」、「可以試著用頭去撞看看玻璃會不會破」、「真沒用，連個玻璃也打不破」。