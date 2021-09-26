早餐是一天最重要的活力來源，營養師孫語霙表示，近日收到網友傳的學校早餐照片，詢問這樣吃可以嗎，包括薯餅、肉鬆三明治、巧克力菠蘿麵包及米漿等，孫語霙直言，照片中全是高油及高糖的食物，這樣的早餐給正在發育的國高中生吃，「當然不行啊！」

孫語霙日前於個人臉書粉專《營養師愛碎念-孫語霙營養師》指出，一名高中生向她分享學校4天的營養早餐，內容為炒麵配薯餅及一罐麥香紅茶、肉鬆三明治加上8顆水餃及一杯冬瓜茶、起司蛋餅搭巧克力厚片和一杯米漿，還有皮蛋瘦肉粥、巧克力菠蘿麵包，和一瓶麥香綠，令她嚇了一跳「給正在成長發育的國高中生吃，當然不行啊！」

孫語霙點出4種組合的問題，炒麵、薯餅及一罐麥香紅茶是一個高油、蛋白質不足的組合。由於炒麵本身在烹調中需要大量油脂，而且薯餅是油炸物，是吸油率特別高的澱粉，若是早餐這樣吃，熱量恐飆至1000卡左右，建議改為炒麵加一顆荷包蛋，再配一杯無糖或低糖豆漿。

高中生分享自己的早餐組合。（圖／翻攝自孫語霙營養師臉書）

孫語霙說，肉鬆三明治、8顆水餃和一杯冬瓜茶是高加工的組合，雖然有肉鬆、火腿及絞肉等蛋白質，但肉鬆及火腿皆是屬於高鈉加工的食物，而水餃裡面的絞肉一般來說，都是以肥肉居多，建議改為烤雞或鮪魚三明治，6至8顆水餃，冬瓜茶換成紅茶拿鐵。

高中生分享自己的早餐組合。（圖／翻攝自孫語霙營養師臉書）

孫語霙指，起司蛋餅、巧克力厚片及一杯米漿是高糖組合。蛋餅、厚片吐司及米漿都是澱粉，尤其是吐司上的巧克力醬及米漿，通常會加入大量精緻糖，這樣的早餐會造成血糖波動大，容易產生精神不濟或專注力不佳，建議改為起司蔬菜蛋餅配一杯薏仁漿或豆漿，或是起司鮪魚厚片配上一杯鮮奶會更佳。

高中生分享自己的早餐組合。（圖／翻攝自孫語霙營養師臉書）

最後，皮蛋瘦肉粥、巧克力菠蘿麵包及一瓶麥香綠，孫語霙表示，此組合同樣有過多精緻糖及蛋白質不足問題，建議改為皮蛋瘦肉粥加一顆荷包蛋，配上一杯豆漿；或是全麥吐司加茶葉蛋，搭配鮮奶，營養才會均衡、充足。

高中生分享自己的早餐組合。（圖／翻攝自孫語霙營養師臉書）

貼文曝光後，留言中有不少網友說，「這樣的早餐組合，我直接0分」、「這樣吃真的很不OK」、「很不及格的早餐，蛋白質完全不夠」等。