面對炎熱的夏天，冷氣成為每家必備的家電之一，不過電費並不便宜，不少人出奇招想辦法省電。大陸江蘇一名女子日前回到家後，父母便告知已在她的房間安裝冷氣，當下她非常開心，趕緊跑到房間查看，豈料一看到實體後當場傻眼。

根據《澎湃新聞》報導，江蘇南通一名程姓女子表示，日前至親戚家玩後回到家，父母就告知在她房間安裝冷氣，當下她非常高興，心想「哇！我房裡終於有冷氣了」，豈料一上樓看才發現，竟被父母騙了，甚至感到有些失落。

從影片中可見，由於程女的房間在父母臥房隔壁，為了節省電費，她的父母竟在臥房之間的牆上鑿開一個洞，讓冷氣機穿過2個房間，3分之2在父母房裡，剩下的3分之1則是在程女的房裡。雖然她看了覺得有些傻眼，但仍非常感謝父母，笑著說「現在也是幸福的，最起碼我有冷氣了，雖然只有3分之1」。

此事曝光後，不少網友表示「太有才了」、「如果我是鄰居，也準備挖個洞，跟他們借冷氣吹，省錢」、「以前便宜的小旅館很常見呀！」，但多數人都認為，這種方式其實更不省電，「冷氣壓縮機隨室內溫度關閉啟動，這樣既不省電，還可能會超負荷運作，使空調壽命縮短，屬於自作聰明的行為」。