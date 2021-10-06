國民黨南投選區立委馬文君，對在地觀光振興不遺餘力。馬指出，集集鎮與民間鄉一個是懷舊熱鬧的城鎮，一個是台灣的產茶重鎮，她認為二地皆富有觀光與農業的發展價值，她計畫透過「注入多元活力打造魅力城鎮 創造在地經濟延伸農業價值」與「串連地方創造農文生活圈」兩招，將產業、商品、旅遊型態結合為一，促進農村經濟活化轉型與觀光產值加倍。

馬文君表示，集集是一座懷舊熱鬧的城鎮，有全台名聞遐邇的「集集火車站」鐵道文化，和樟葉茂盛、夾道成蔭的綠色隧道，騎乘「卡打車」迎風而行，追著火車，田園景色一路相隨，享受悠閒自在的愜意；名間鄉是台灣的產茶重鎮，紅質土壤適合深耕厚植，一年四季雲霧繚繞，孕育全台最大產量與面積的茶區，也造就台灣最大的茶葉批發集散中心，處處可聞到茶香撲鼻而來，深具特色。

針對集集鎮與民間鄉的觀光發展，馬文君提出兩大主張：第一，「注入多元活力打造魅力城鎮，創造在地經濟延伸農業價值」，即將產業、商品、旅遊型態結合為一，帶動集集產業全面升級，並以「鐵道文化」為核心，利用創意將集集全鎮打造成「鐵道文化旗艦園區」，將在地經濟延伸農業價值，重塑集集魅力風情，觀光產值加倍，在地經濟升級。

第二，「串連地方創造農文生活圈」，即透過名間鄉位於丘陵、台地、盆地等地形錯綜綿延的特性，以松柏嶺為圓心，周邊茶園綻放，茶廠、農莊環繞，以「茶香」為故事，串連整合茶葉綠廊，促進農村經濟活化轉型，打造名間茶業觀光在地優勢。