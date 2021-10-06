女星舒子晨（陳盈穎）從綜藝《大學生了沒》當固定班底，節目收官後也轉型成通告咖進軍演藝圈，美艷外貌和出眾舞蹈實力讓她有「台灣宋慧喬」、「小謝金燕」等封號；平時就會在IG分享私下搞怪模樣的的舒子晨，最近換上深V比基尼還神還原「津津女郎」，性感模樣讓網友忍不住喊「清涼消暑」。

近年來舒子晨以通告咖活躍於綜藝節目外，更曾和納豆搭檔主持《同學！搞什麼鬼？》、接替徐薇和黑人陳建州主持《上班這黨事》，2020年也加入《食尚玩家》主持群裡，主持功力逐年進步更是有目共睹；舒子晨擁有女神級外貌卻有極大反差的搞笑性格，她除了透過社群分享美照，也經常「惡搞」自己，意外圈粉無數。

昨（5）日舒子晨曬出她抓住夏天的尾巴，穿了一件黑色深V比基尼搭配橘紅色泳褲，展現傲人雪乳和白皙蜜大腿，比基尼中間只有幾條線，也露出超深I字事業線，擺出妖嬈的嫵媚姿勢，讓眾人眼睛大吃冰淇淋；但在性感照片中，舒子晨不改幽默風格，有一張她和津津蘆筍汁的圖片合成，化身新一代「津津女郎」，還忍不住自嘲「很適合～～怎麼會這樣～～～」。

舒子晨性感模樣神還原「津津女郎」，粉絲看了忍不住嗨喊「清涼消暑」。(圖/ 摘自舒子晨IG)

一票網友簡直快被女神性感又搞笑的風格打敗，紛紛在底下熱情回應，「哈哈哈好適合」、「完全合理」、「請相關廠商接洽」、「這包裝絕對熱銷大賣」、「津津女神」、「清涼消暑」、「哇！覺得可以買來收藏」、「還有機車擋泥板，也不錯喔」。