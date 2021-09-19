許多民眾熱衷釣魚，過程中難免要忍受大自然環境的風吹日曬雨淋，不過大陸日前卻有一名老伯悠然自得的在超市內釣魚，超中二的荒唐舉動引來路過民眾頻頻回頭查看，就連大陸網友也不禁直呼「他幹了我最想幹的事！」

綜合陸媒報導，上海靜安市的盒馬超市日前出現一幕奇特景象，一名身穿紅衣的白髮老人愜意的坐在超市裡，手持魚竿朝向水藍色魚缸釣魚，超中二的行徑讓不少路過民眾投以異樣眼光，但老伯依舊淡定的釣魚，店家也沒上前阻止。

對此，老伯的女兒表示，父親最近剛迷上釣魚，她擔心父親一個人去郊區野釣會有危險，乾脆向超市包下魚缸，讓父親釣個過癮，自己下班後也會將剩下的魚買走，就當作是幫家裡加菜。盒馬超市也回應，因為下午客流量少，在不影響他人的情況下都可以借用。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「好傢伙，直接在冷氣房裡釣魚了」、「有錢真好，幹了我最想幹的事」、「沒有日曬雨淋，即使釣不到也是樂趣」、「釣的不是魚，是女兒的孝心」。