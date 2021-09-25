1名網友日前向大陸廠商買了1個潔牙器，不料宅配送達時顏色出錯，她當下用網購平台向賣家投訴，並堅持要寄回商品、退款；而賣家先是哀求顏色出錯將就著用，見對方堅持寄回退款，竟傳訊說不用寄回商品了，而是「把東西用槌子砸爛，拍照給我，這邊會處理退款」；網友則解釋說因為來回運費很貴，賣家可能與其你用壞商品也不願出資運費。

該名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，她日前在知名網購平台買了白色的潔牙器，賣家是名大陸廠商，她下單後私訊廠商，對方回應會如期出貨，不過當她收到貨時，卻發現裏頭竟是「綠色」潔牙器並再次私訊投訴，對方客服人員先是回覆「綠色的不行嗎？就用綠色的吧」，對方還說下次會多送她幾樣物品。

賣家先是哀求顏色出錯將就著用，見對方堅持寄回退款，竟傳訊說不用寄回商品，而是「把東西用槌子砸爛，拍照給我，這邊會處理退款」。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友事後仍堅持要寄回錯誤商品並退款，該廠商回應說可以按申請退款選項，或是廠商能補寄正確貨品給她，但她仍堅持退款，沒想到廠商接下來竟說不用寄回商品，而是「申請退款，把東西用槌子砸爛，拍照給我，這邊會處理退款」，之後廠商因遲遲未收到「砸爛的商品」，還在平台上提出爭議，讓原PO相當傻眼。

其他網友則留言笑說，「沒買過國際運貨嗎？才會天真想退回去」、「看了這麼多跟對岸賣家買東西的貼文，真的很趣味」、「你要退款，他會退，只是不想你拿到錢又有商品用，就這樣簡單」、「因為你的賣家可能是由大陸出貨，退回運費會很貴，所以他們通常不會收回，因此才會要你用壞商品」。

賣家先是哀求顏色出錯將就著用，見對方堅持寄回退款，竟傳訊說不用寄回商品，而是「把東西用槌子砸爛，拍照給我，這邊會處理退款」。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）