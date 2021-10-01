英國一名人妻艾德波西（Omotayo Adebisi）4年前任職於公共事業公司時，上班途中因小孩生病想請假早退遭到老闆拒絕，讓艾德波西憤而離職，最後反而創立個人電商品牌，且營業額在今年達到150萬英鎊（約新台幣5600萬），艾德波西以自己的經驗呼籲企業，應該要提供在職父母更完善的協助政策。

英國每日鏡報報導，艾德波西2017年曾在一家公共事業公司上班，某天丈夫在上班時間通知她孩子生病了，艾德波西想提前請假回家照護小孩，沒想到竟然遭到老闆拒絕，最後艾德波西決定離職。

數周後，艾德波西在朋友建議下，以5000英鎊（約新台幣18萬）開始在亞馬遜上經營網購生意，並創立Tilzmart電商品牌，經過4年累積，艾德波西已經將Tilzmart經營成年收入達150萬（約新台幣5600萬）的品牌。

回首來時路，艾德波西說：「我在看不見未來的狀況下離開，當時我只想創造利潤並維持生計，無論這個過程會多麼的辛苦，那時候主要販售季節性商品，包括玩具、禮品、食物籃和健身用品。」

隨後，艾德波西開始販售自創品牌的乳房支撐帶，起初營業額雖不差，但沒有達到預期到效果，她說：「後來我們開始販售指尖陀螺，起初300台全都售鑿，讓我們趕快重新進貨，是事業有所進展的重要起點。」

不過低潮緊接而來，艾德波西透露，部分指尖陀螺商品不符合安全性規範，被滯留在港口，損失高達1.5萬英鎊（約新台幣55萬），她從失敗經驗中學習，並充分利用YouTube頻道和亞馬遜賣家提供的免費資源。

如今，Tilzmart成為年營業額達到150萬英鎊的品牌，艾德波西表示，「我們目前是禮品專門店，最繁忙的季節是聖誕節和復活節，目前共擁有70多種自有品牌產品，過去一年的營業額為150萬英鎊，今年有望成長一倍。」

當年因無法請假憤而離職，艾德波西搖身一變成為超級企業家，她呼籲任何企業與工作場所都應該為在職父母提供更多資源，「接下來我們想尋求銀行或金融機構的投資，讓事業達到新的高度。」