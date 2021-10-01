韓媒日前爆料，美國為掌握解決晶片荒的主導權，以提高產業鏈透明度為由，要求包括台積電、三星在內的全球半導體廠提供庫存數量、訂單及銷售狀況等機密資料，即使台積電昨（30日）回應不會透露個別客戶的商業機密資訊，但半導體業界仍對美國的做法感到不滿，痛批是「勒索、敲詐、要晶片」，引發網友們熱議，不少人痛批政府面對美國予取予求竟無作為，「政府躲去哪？所謂愛台灣護主權都是假的。」

中國時報報導，台積電被迫在45天交出供應鏈庫存等機密資料給美方，有半導體廠商怒批，美國根本是「流氓行徑」，擺明是「勒索、敲詐、要晶片」，就要尋求台積電等晶圓大廠幫忙解決問題，應透過台灣政府出面協商，而不是美國官方直接對大廠，「誰會把公司機密資料攤給美國政府看？」

此外，有學者分析，美國要台積電、三星、海力士等大廠，針對供應鏈的生產、消費環節提供庫存、銷售數據，這確實讓大廠傷透腦筋，不僅有資料外洩、透露商業機密的疑慮，也影響接下來整體營運、產能分配的運行；學者認為，政府這次表現唯唯諾諾，主要是擔心稍有不慎，美國可能祭出《國防生產法》，吃不完、兜著走。

國防生產法是美國在1950年代韓戰時期所頒布，該項法案授權美國總統要求企業生產用於國防的用品，去年初新冠肺炎疫情在全美爆發，時任總統川普就將通風與防護設備等醫療資源列入清單，企業不得囤貨或抬價。

即使台積電出面回應不會透露個別客戶訊息，經濟部也強調，若台灣業者在國際競爭時面臨不合理要求，政府必然會給予必要協助與關切，不會讓企業在國際間孤軍奮戰。業界仍出現台灣半導體機密恐被美國強奪的擔憂。

消息一出引起網友們熱烈討論，不少人痛批政府無作為，應該要介入此事與美方協調，「這下怎麼不護主權了，讓美國予取予求自己的廠商」、「我們政府連屁都不敢放」、「這就是雞蛋全押在美國籃子上的後果」、「蔡政府看著護國神山被美國這樣欺負，如果不敢反抗吭聲，那所謂愛台灣護主權都是假的」、「經濟部長還說是政治操作，這看起來像是藍綠問題嗎？」、「政府都不敢出面抵抗，唯唯諾諾。」