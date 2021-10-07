台股7日反彈大漲！中信綠能及電動車ETF經理人張士琳點出，台股基本面強勁，故今年來容易「利空急跌後強彈」，仍正向看待台股後市；而台股自9月27日相對高點17335點回檔期間，上市不到一個月的中信綠能及電動車ETF也「橫空入榜」，卡位零股交易最熱絡的10檔ETF「第八名」，顯示電動車趨勢受散戶認同。

台股近期回檔幅度頗大，自9月27日相對高點17335點計算，已下修近千點，而期間零股交易最熱絡的10檔ETF，除常見的市值型、股息型、半導體外，上市不到一個月的中信綠能及電動車ETF也擠入第八名，電動車趨勢亦成散戶關注焦點。

張士琳分析，台股今年來遭遇利空急跌一波後，往往容易立即出現強烈反彈，其原因在於台股基本面強勁，隨台股今年獲利持續上修，且台股本益比顯露超跌跡象，對台股後市仍相對正向。

台股今年獲利也已從年初預估的年增兩成，上修至目前年增六成。而根據1日剛公布的美國9月製造業採購經理人指數（PMI）新訂單指數高達66.7，意味客戶補庫存需求仍強，有助支撐企業獲利維持上修循環。

反觀台股，台股目前本益比約14.1倍，仍低於五年平均值的約14.8倍；而若扣除護國神山台積電，則台股本益比僅約11.8倍，遠低於五年平均值的約14.3倍。張士琳表示，在獲利成長支撐下，建議投資人無須對台股過度悲觀。

此外，張士琳也看好電動車產業發展，即便車用IC供給受限，惟電動車銷售仍維持強勁動能；今年至8月以來，全球電動車銷售年增率達147％，第三季全球電動車銷售年增率預估將衝上八成，大幅優於整體汽車產業。全球電動車產出急速提高，將為切入歐美大廠供應鏈的相關零組件廠商帶來龐大商機，建議投資人可逢低布局。