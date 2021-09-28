1名女網友抱怨自己所任職的公司去年尾牙以「優秀員工」名義「贈送」她1支新手機，她日後轉賣給朋友，沒想到老闆發現她沒使用手機，竟要求她歸還，而公司主管還說手機是「公務機」不能轉賣，讓她傻眼問「那為什麼要用頒獎方式給我」，她後來決定離職，公司則再次要求歸還手機，讓她不知該怎麼辦。

該女網友在Dcard上發文表示，她去年任職1間新公司，尾牙時老闆在頒獎時特別送她1支手機，老闆說是每位秘書都會拿到新手機當禮物，當時老闆還說「不要因為收到手機就離職耶！」日後她轉賣手機給朋友，沒想到老闆得知她沒有用新手機，就要求她歸還手機，之後公司的主任秘書又說手機是「公務機」不能轉賣。

女網友抱怨公司去年尾牙以「優秀員工」名義「贈送」她1支新手機，她轉賣給朋友，日前她提出離職，公司竟要求她歸還手機。（翻攝自Dcard）

該女網友PO文說，「為什麼明明是公務機，卻要用頒獎的方式給我（只是顯示自己很大方？）而且為什麼一下說可以賣、一下說不行」，她之後因個人因素提出離職，公司再度要求歸還手機，她詢問勞工局，勞工局回應雙方可用協調會方式去調解，若調解不成，公司仍有訴訟權利。

該女網友說，她當時尾牙時有拍照，當時投影片背景寫「優秀秘書表揚」，她澄清若早知道是公務機，屬公司資產，就絕對不可能會轉賣；其他網友則留言說，「就調解吧！你都有證據了，況且還是送給你了 送出去的東西哪有收回去的道理？」「畢竟可以證明是公司尾牙表揚贈送，就算公司說是公務機但也提得出有資產編號」、「我覺得有點死皮賴臉，送了就是你的啊，公務機怎麼可能用送的」。