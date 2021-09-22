新北市淡水警分局偵查隊員警蔡至恩，今4月間受理性騷案件，先吃案再告訴胞兄蔡至儒，打電話給許姓被告，恫嚇要60萬的「息事費」，迫使許當場提領10萬現金，交付給蔡姓兄弟，全程遭許以手機開啟錄音取證，士林地檢署依違反貪汙治罪條例中違背職務收受賄絡等罪起訴蔡姓兄弟。

許姓男子今年4月被控在淡水一處健身房旁性騷擾女子，案件由派出所受理後移偵查隊偵辦，蔡弟看到案件後，先告訴被害人家屬可改為傷害案，利用警局電腦得知許的聯絡方式，並致電許妻，告訴她，先生在4月20日犯了錯，要去警察局做筆錄，待許男回電，暗示案件有些「眉角」，可以約出來見面。

蔡姓兄弟5月7日晚間11點多，在超商門口等候許出現，一見面就暗示10萬太少，許提到50萬的時候，蔡弟說，分局內處理畫面、資料的人也要，加到60萬，但許說超商提款機，只能領10萬，提領5次交付10萬給2人，但全程被許錄音，隔天蔡兄還到許的公司要錢，並指許「過河拆橋」不給錢，但許早已報案。

檢警調查，蔡至恩確實在尚未立案時，調閱許的個人資料，雙方約在超商見面，全程都被錄音，5月8日蔡兄還帶3、4位穿著黑衣的男子到許的公司要錢，檢察官起訴，蔡姓兄弟涉嫌貪汙治罪條例中違背職務收受賄絡、偽造公文書等罪。