台中市大甲派出所日前遭一名情緒激動的女子大鬧，員警持辣椒水制伏該女，不料噴濺到一旁員警的眼睛，謝姓所長見狀緊急叫119，直說「抹死啦！緊去」（台語），讓其他同仁聽了很不舒服，覺得不尊重人而向媒體爆料。大甲分局表示，謝姓所長平常辦案相當認真，但講話較土性，沒有惡意，會再進行內部溝通。

大甲派出所24日遭一名女子欲闖入值班台，她情緒激動甚至咆哮，男員警緊急馳辣椒水戒護，現場還有一名女警，當時一名男員警跑來支援，由於女子不斷揮舞雙手，員警噴辣椒水，處於下風處的男警被辣椒水噴濺到眼睛，痛到倒地。

謝姓所長見狀緊急叫119，並說了一句「抹死啦！緊去」，有同仁聽了覺得很不尊重人，覺得同事都受傷了，還講這種話。

謝姓所長指出，該女子也沒帶兇器，且精神疑似有些狀況，員警要有同理心，怎麼可以對人家噴辣椒水，因他自己比較「土性」，但不會不關心同仁的傷勢。

大甲分局表示，謝姓平時辦案非常認真，很多案子都是他以同理心，在積極猛追下破案，但因對同仁要求較高，講話也比較土性，所以才會造成這樣的誤會。分局也強調，內部的事情應該是先提出來內部討論、共商如何處理，會再跟同仁進行溝通，至於員警噴辣椒水的要領也會再教育。