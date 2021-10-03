日前一名男子至淡水分局中正路派出所報案稱其汽車遭竊，警方不敢大意，立即依據男子描述最後停車地點調閱周遭監視器查看，同時也請巡邏同仁在附近尋找，終於在男子住家附近找到他的愛車，男子到現場確認發現原來是自己記錯了停車的位置，事後包了1個紅包表達感謝，員警立即予以婉拒，稱已經收到了他最溫馨的謝意。

一名王姓男子於上個月29日晚間9時許走進淡水分局中正路派出所報案，稱他名下的愛車遭竊，原來他將車子停在淡水區中正路二段50巷附近，要使用車輛時卻遍尋不著，他在附近尋找了2天都找不到，因此認為愛車已經遭竊，焦急地到派出所請求警方協助，警員何漢宗了解案情後，調閱周圍監視器查看，同時請警員黃昭仁協助在轄區尋找，約30分鐘後發現王男的愛車好端端地停放在距離他所描述最後停放地點大約5百公尺遠的巷口，王男趕往現場確認愛車沒有遭竊，終於鬆了一口氣，為了表達感謝，他又再次回到派出所向警員何漢宗道謝，甚至準備了1個紅包要送給何員，何員見狀連忙婉拒，直呼他收到這份溫暖的心意就已經足夠了。

淡水警分局表示，該案雖然是一場誤會，仍呼籲民眾停車時應注意停車地點，可以使用手機拍照記錄周遭特徵，避免忘記車停放位置而苦惱，也要避免將貴重財物放在車上，離開前確實上鎖以免宵小覬覦。