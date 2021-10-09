設籍新竹縣的李姓、林姓男子因吸毒，缺錢花用，相中娃娃機店無人管理，竊取大量手錶、皮夾，再轉手至跳蚤商店寄賣。犯案手法以贓車懸掛他輛車牌，逃避警方追查，甚至入住汽車旅館時，連電視、冰箱也都帶走，新埔警分局獲報後立即追查，日前將兩嫌逮捕到案，並持續擴大偵辦。

新埔分局10月1日接獲報案，有民眾車牌遭竊，警方調閱監視器，發現有2男駕駛贓車，偷取其他車牌，警方認為2人勢必會再犯下其他案件，因此全力偵辦。4日李、林2人駕駛掛著偷竊車牌的贓車，入住汽車旅館，離開時，竟然將電視、冰箱也一併帶走，業者事後發現也立即報警。

新竹縣林姓、李姓男子竊取娃娃機店商品，又寄賣在跳蚤商店，警方循線查獲時，發現大量證物。（翻攝照片）

警方獲報時，赫然發現偷電視、冰箱者就是李男與林男，為恐2人繼續犯案，因此報請新竹地方檢察署指揮偵辦。經過連日追查，發現林、李藏匿在台中市大甲區，7日上午在找到林男交通工具時，立即上前追捕。由於林嫌供稱，從娃娃機竊取的商品，都寄賣在湖口鄉某間跳蚤商店，而警方追查還發現，李、林兩人還有大量的手錶、電視機、音箱、皮夾等，均在該店寄賣，且均從娃娃機店所竊。

警方警詢後，將全案依竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦，警方也呼籲，由於網路、實體銷售平台多元化，容易成為竊賊銷贓的管道，因此民眾在購買商品時，可留意商譽良好的店家，切勿貪小便宜購買來路不明的物品，以免成為小偷的贊助商。

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