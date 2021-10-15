新竹縣消防局前往新竹縣竹北市、湖口鄉等3處老舊型住商混合型大樓，檢查消防安全、周邊道路等。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

高雄市城中城大樓14日凌晨惡火造成46人死亡，新竹縣政府消防局不敢大意，立即檢查竹北市、湖口鄉老舊的住商混合型大樓的消防設備，並提醒所有權人平日應妥善維護消防安全，減少災害發生機率。

新竹縣消防局指出，以城中城大樓為例，屬住商混合大樓，早期還有商場、電影院，如今停業閒置，但部分樓層又有住家，在未妥善維護的狀況下，潛藏不少危險因子，新竹縣消防局於竹北市、湖口鄉3處使用狀況類似的大樓，進行建築物周邊道路、建築物內部空間、使用狀況，研擬最佳救災方式。

由於同類型建築物具有管理委員會不完備的狀況，在後續缺失改善上確有困難，且因大樓老舊，在實際救災層面也考驗消防員。

新竹縣消防局長孫福佑指出，由於相關建物所處區域的道路具有先天條件限制，影響消防車部屬、規畫，除了加強消防安全外，相關場所也會提報至主管機關，確認在用途、防火區部分有無相關問題，以合法使用建築物著手，提供縣民安全居住及使用空間。

消防局也提醒，民眾在選擇出租套房、租賃住宅時，務必要選合法且設備正常使用的大樓，才能保障自身生命財產安全。