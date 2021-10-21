老宅、老房屋改造成為咖啡館、民宿，近年蔚為風行，但老屋也隱藏水泥剝落、鋼筋外露等安全問題，台南市政府推出危老重建獎勵，自2017年配合內政部推行危老重建條例至今，已輔導163案核定重建，且申請案件數持續增加中。

高雄城中城火災釀嚴重傷亡，各界關心危老建築後續重建等議題，南市府都發局2017年配合內政部推行「危老重建條例」，成立危老重建輔導團，由長榮大學及台南市建築師公會加入服務，協助民眾重建危老建築，強化都市整體安全。

台南市危老建築重建獎勵內容。（台南市都發局提供／曹婷婷台南傳真）

都發局長莊德樑指出，市府為鼓勵民眾踴躍申請，提供以下3種可疊加的容積獎勵，包括可依危老容獎辦法取得上限為1.3倍基準容積或1.15倍原建築容積獎勵外，再外加明年5月11日前申請，可獲6％時程獎勵，與建築基地面積達200平方公尺，可獲2％規模獎勵，且每多100平方公尺，再加0.5％獎勵。

此外，南市府也提供多項稅務減免，如重建期間免地價稅、重建完成2年內地價稅及房屋稅減半、重建完成後，若為自然人且未移轉所有權，則房屋稅可繼續減半最高累計可達12年，以及耐震評估、重建計畫、相關貸款的補助。

都發局強調，只要是都市計畫區中，經結構評估為有危險且非具保存價值的建築物，經所有權人全體同意，即可委託合格建築師擬定「重建計畫」，向市府提交之後，並於核准後180天內申請建造執照，便可展開重建。且為強化輔導量能，自受理案件日起，從預審、正式送件到補件，平均14天內完成審查，大幅縮減審查時間，協助民眾快速完成審核。