民進黨立委林俊憲今天於立法院質詢，指台南市橋梁管理資訊系統上傳資料造假，對此，台南市工務局表示，該案為2019年經審計部稽核發現廠商上傳檢測照片不實，經工務局查證發現廠商將檢測部份橋梁上傳相同檢測人員頭像照或誤傳橋梁照片，當時即予修正，針對廠商未依作業程序辦理，根據契約罰款176萬元，工務局也強調，此行為對橋梁檢測並無影響。

林俊憲今天質詢針對台南橋梁管理資訊系統，有許多距離非常遠的橋且不同檢測日期，但檢測人員上傳開始、結束檢測照片都相同，「連天上雲都長得一樣」，質疑根本造假。

台南市政府政風室指出，承攬廠商經查疑涉犯政府採購法第87條第5項借牌參標及刑法行使業務上登載不實文書等罪嫌，今年5月5也已函送台南地檢署。

工務局表示，此一案件是2019年經審計部稽核時發現廠商上傳檢測照片不實，工務局查證發現廠商「便宜行事」，當時即予處理完成、正確修正，但強調對橋梁檢測並無影響，也把該廠商列為拒絕往來戶。

工務局表示，今年1至6月間修正橋梁檢測採購文件，規範檢測人員須取得初訓結業證書或回訓證明等資格條件，另將責成第三公正單位核對上傳系統檢測照片與現況是否吻合，並由該局每月抽查廠商，檢測完成軌跡紀錄及構件照片等，落實履約管理，有效管控橋梁檢測作業。