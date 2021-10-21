高雄鹽埕區城中城大樓火警死傷慘重，高市府為了避免憾事再度重演，隨即組成專案小組，稽查並清除34棟30年以上、沒有管委會老舊複合式大樓逃生通道中的廢棄物，原先預計在26日前完成清除作業，但高市府趕在21日提前達標，共清除近38噸堆積在逃生通道的廢棄物及回收物，未來也將再加強力道，預計在1個月內清除221棟8樓、20年以上有管委會大樓的逃生避難設施障礙物。

高市府在城中城火警事件爆發後，隨即組成「老舊複合式大樓聯合稽查」專案小組，稽查全市34棟30年以上、沒有管委會的老舊複合式大樓，其中有23棟大樓的樓梯間、走廊、安全梯等避難逃生空間中有堆積雜物情況，高市府環保局配合工務局進行避難設施障礙物清除作業，原定26日完成，但市府加緊腳步提前於21日達標。

根據環保局數據顯示，自18日清除作業開始到21日完工，4天總計出動347位人力、資源回收車39輛、抓斗車13輛、垃圾車4輛，共清除高達2萬5530公斤的廢棄物、1萬2220公斤回收物，堆積在逃生通道的廢棄物、回收物數量驚人，另外還有腳踏車、櫥櫃等屬性尚有疑義的物品2850公斤，目前已載運至指定場所暫置。

城中城火警死傷人數眾多，引起各界高度關注，高市府積極處理善後工作外，對於老舊大樓的安檢、管理問題也正加強徹查，除了提早完成34棟大樓逃生通道暢通，也規畫在城中城大火事發30天內完成221棟20年、8樓以上有管委會大樓的逃生避難設施障礙物排除作業。

此外，高市府也將針對未成立管理組織的公寓大廈制定「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」，強制成立管理組織，並且針對住宅加嚴管制，原16層以上建築物需進行公安申報，未來會下修至8層樓以上就必須向市府申報。