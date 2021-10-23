【愛傳媒黃珊珊專欄】在議會質詢中，許多議員因為高雄城中城大火事件，也非常關心台北市老舊建築物的風險，希望我們可以全面清查。

10月21日台北市的消防局進行消防安全演練，地點就是位在市中心、屋齡超過50 年的「信維大樓」，除了加強消防人員對於高樓搶救的應變能力之外，也能讓消防人員更熟練搶救技能。

公安消防演練的重要性

信維大樓是一棟複合式的老舊建物，1、2樓是攤販和商家，3樓到6樓是住宅，地下空間也荒廢多年，裡頭格局複雜，住戶多是弱勢族群，逃生動線也較為曲折，這些因素都可能增加搶救的困難及風險。

透過這次演練，可以強化消防人員熟悉各類型態災害的應變處置，瞭解該建築物的內部結構及救災動線，也希望藉此可以提高大家對公共安全的重視。

安全的居住環境人人有責

其實所有公共場所，平常就應該依規定落實建築公安申報，以及消防安全設備檢修申報及管理維護，不能出現有逃生通道、防火門、安全梯被堵塞的狀況。公共安全不容打折，如果查有任何不法，我們也一定依相關規定嚴懲。

都市更新需要長時間的溝通和對話，我們也持續努力著，信維市場已經在110年3月展開公辦都更說明會，期待透過都更，可以帶來居住品質改善契機，繼續加油吧！

公共安全需要你我的重視，公同維護平安的台北。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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