彰化縣喬友大樓今年6月發生火警，是國內首起防疫旅館火警，造成4死22傷慘劇，彰化縣議員吳韋達在縣政質詢指出，火災調查報告消防局均已「偵查不公開」為由不公布，由中央公布。對此，消防署表示，火調為地方權責，高雄市針對城中城火災的調查模式，可提供為彰化縣執行的參考。

消防署表示，內政部第一時間即針對消防同仁殉職部分啟動調查會機制，迄今已完成5次會議及2次訪談作業，並參酌運安會運作模式釐清補充相關資訊及狀況，目前仍以每2周一次積極運作進行，持續審慎調查中，會儘速公布，提出改善建議事項並追蹤執行。

消防署指出，依據地方制度法公共安全事項之災害防救規畫與執行屬地方自治事項，而且「消防機關火場指揮及搶救作業要點」等明確規定有消防人員因執勤死亡或受傷住院者，應召開會議檢討，並製作火災搶救報告書及案例教育，持續檢討策進。

因此彰化縣政府部分，除製作火災原因調查鑑定書及火災報告外，仍應針對喬友火災衍生問題與議題進行事故事實的調查，本於權責製作相關調查報告並公告之；高雄市針對城中城火災的調查模式，可提供為彰化縣執行的參考。