中央流行疫情指揮中心28日召開記者會，指揮官陳時中宣布，包括歌廳、舞廳等，只要符合防疫規定，無陪侍服務業者，可自11月2日有條件開放，而有陪侍服務業者則可自11月16日開放。對於八大復業，台北市副市長黃珊珊表示，會堅持公安、消安必須通過檢查，並採取申請制，檢查完畢再復業。

對於八大行業會跟進中央開放還是管制？黃珊珊28日下午於衛生局記者會表示，北市在去年中央有開放八大時，知道很難做到社交距離、梅花座、隔板，去年已採取嚴格實名制，今年也如此，最重要是防疫，能夠找到人、做疫調。

黃說，尤其八大行業很難做到社交距離情況下，還是會採取嚴格實名制，警察臨檢會按照實名制做相關臨檢對象，會看中央指引後，訂出北市指引，會堅持公安、消安必須通過檢查，另外會採取申請制，檢查完畢再復業。

至於運動場不用戴口罩的規範？黃珊珊表示，現在已在試辦，只要有疫苗注射或陰性證明進入田徑場、體育場不用戴口罩，中央有繼續開放，會按照中央訂指引。