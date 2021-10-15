高雄史上最大惡火、鹽埕區城中城大樓14日凌晨全棟付之一炬，檢警偵辦疑似佔據一樓茶具行套房的黃姓女子及郭姓男子口角後，將未熄滅沉香香爐丟棄引燃廢棄瓦斯罐等易燃物釀成慘劇，兩人15日上午移送高雄地檢署複訊。由於事涉46條人命，警方擔心家屬情緒難以控制，為保護兩人安全，罕見大陣仗出動6名荷槍實彈特勤中隊員警戒護。

城中城大火關鍵情侶移送憂安危，6武裝特勤警全程戒護。(袁庭堯攝)

黃女遭押至地檢署，下車時面對媒體大陣仗，一度壓力大到閉眼深呼吸，在霹靂小組押解下緩緩前行。而郭男則是雙眼滿佈血絲，不斷舉手阻擋媒體拍攝，兩人都不發一語。

15日上午茶具行所有人洪男也重回現場，向媒體澄清，黃郭二人霸佔他店面後面的小套房，小套房的屋主另有其人。只知道黃郭兩人時常酒後口角，問題不斷。

黃女到案後，警方替她做了兩次筆錄，發現黃女是素行不良份子，問案時精神狀況正常，但說詞反覆，一下說沉香是丟進垃圾桶，但又改口有帶走至其他地方丟棄。但黃女強調，城中城大火與她無關。

不過可卻確定的是，現場確實找到八寶粥鐵罐、香爐，其中香爐外觀明顯焦黑，但到底是燃香導致還是另遭火焚，仍待鑑識調查。

據了解，黃女和郭男兩人為情侶關係，寄居在茶具行後方的套房多時，平時兩人就喜歡呼朋引伴，深夜了還在城中城一樓飲酒作樂，惹得附近住戶相當不滿，多次通報警方取締勸導都無效。茶具行的老闆也早就放棄店面，隨他們兩人佔用。

案發當時，黃女疑似點燃沉香驅蚊，酒過三巡的她和郭男發生口角，氣頭上的她根本沒注意餘燼尚未熄滅，就直接丟到垃圾桶，引燃易燃物及廢棄瓦斯罐，爆炸後火勢一發不可收拾。

消防局為了撲滅城中城大火，總計調派31個分隊、72車145人全力搶救，仍無法阻止烈焰沖天，四處傳出居民的哀嚎求救聲，雲梯車升空要射水又要從陽台拉出求生民眾，現場宛如煉獄，大樓一個小時就付之一炬，造成46死、41傷慘劇。