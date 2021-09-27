陽明山仰德大道2016年發生混擬土泵浦車4死車禍，當時在保七總隊服務的警員陳志豪，在出差公務途中被波及，重傷請假在家調養1年多，2018年年終考績因此吃丙。陳員提行政訴訟救濟勝訴後，再提民事訴訟請求國賠60萬餘元，但台北地院認為，保七總隊在評定陳員考績過程並無過失或違法，因此判決免賠，可上訴。

陳員因受陽明山仰德大道4死車禍波及，雙腿開放性骨折，在家調養1年多，保七總隊因此依銓敘部2015年函釋「全年無工作之事實，將使考績不得列為乙等以上」規定，將陳員考績列丙。陳員認為自己是因公受傷，並無違法或過失，考績列丙影響他晉敘陞遷權利，因此提起行政訴訟救濟。

警公傷在家休養1年考績丙 怒求國賠60萬判決出爐失望了

台北高等行政法院審理認為，保七核定考績過程並無違誤，但依銓敘部2020年6月最新函釋見解，全年無工作人員除符合冒險犯難情況外，類推適用公務人員因個人因素留職停薪不在職情形，不辦理年終考績，因此判撤銷原處分，保七應依此見解另為決定。

陳員另提國賠訴訟，主張他因考績的事情，必需耗費精神、體力、時間及相關費用提起行政訴訟，北高行最後判他勝訴，保七處分顯然不合法，他也因此受有損害，因此求償訴訟相關費用60萬3500元。

北院認為，保七最處評定陳員考績為丙，是遵循銓敘部2015年的函釋，並無法預料後來會變更見解，並非故意或過失造成陳員權益受損，且評定過程也不違反考績法施行細則的規定，遂認定不符合國賠要件，判保七免賠。