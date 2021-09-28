高雄30歲陳姓男子多次用假鈔向吳姓毒販買毒品，被約出來當街談判。吳男直接用折疊刀猛刺陳男，其餘同夥也用棍棒攻擊，陳男沿街逃跑仍失血過多身亡，高雄地檢署依殺人罪，起訴吳男等3人。

檢方指出，今年6月30日清晨4點多，警方獲報高市大順二路知名連鎖賣場門口有民眾鬥毆，警方趕抵現場時，只見陳男倒臥路旁血泊且血流不止，行凶人去向不明，緊急送醫急救仍不治。

警方事後循線逮捕涉案的吳男、盧男及張簡男等人，扣得作案時的折疊刀、木棍等凶器。

檢警查出，吳男不滿陳男多次拿假鈔買毒品，3人商議後打算約陳男到賣場停車場談判，吳男在車上甚至就預謀要拿刀砍陳男。

吳男等人與陳男碰面後隨即一言不和大打出手，吳男直接下車用折疊刀猛刺陳男大腿，其餘同夥還持木棍狂歐陳男，陳男一路逃往一旁巷弄，但失血過多、傷勢過重，直接倒臥路旁，吳男等3人見苗頭不對、趕緊逃離現場。

陳男遭路人報案送醫急救，被診斷右大腿、右臀部有2處穿刺傷，背部及右上臂有13處棍棒傷，致命原因為右股靜脈遭刺大量出血、橫紋肌溶解症併急性腎小管壞死及腦幹外傷性中度損傷，傷重不治。

吳男等人到案後否認有殺人意圖，但檢方根據多位目擊者供詞及警方鑑定報告，認定吳男等人以分工刺殺行凶，有不確定殺人故意之犯意連絡，妨害社會秩序安寧，偵結後依殺人罪將3人起訴。

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