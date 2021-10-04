疫情期間詐騙集團「鯊魚回流」，巧立各種投資名目，利用LINE推薦飆股給被害人，邀約加入投資網站進行詐騙，內政部警政署自今年7月開始，執行為期3個月的「全國同步打擊詐欺專案性動」，共計查獲詐欺集團339件，逮捕嫌犯1651人，其中經法院裁定羈押191人，扣得不法所得7104萬元。

警署表示，投資型詐騙案件陸續增加，黑幫更隱藏在幕後操控，專案期間共計查獲竹聯幫孝堂、長堂、仁堂、天道盟太陽會、正義會以及地方角頭涉入，詐團除將機房設置在海外，發送簡訊進行詐騙，金流更運用虛擬貨幣洗錢，顯示電信詐騙已成黑幫主要收入來源，打擊詐騙也就是掃黑。

警方表示，警政署透過駐外警察聯絡官與國外警政單位合作，數天前分別在印尼、日本破獲跨境詐騙集團，還有多起案件偵辦中，未來將嫌犯順利押解回國。其中假冒Glenber假投資詐騙，39歲陳姓主嫌等22人，傳訊「漲停飆股」投資廣告，再以美女圖示加入LINE好友，聲稱能保證獲利，初期順利領回，待被害人大量投資，網站則無預警的關閉。

另外，屏東則查獲范姓主嫌等7人以虛擬貨幣進行詐騙，首先用「假交友」，待取得被害人信任後，一次詐取大筆金額，隨即「拉黑」，或已讀不回。上月29日，更查獲張姓男子等7人，利用交友平台搭訕，以投資高獲利等訊息誘惑被害人，不法所得上百萬。

警政署呼籲，切勿輕信來路不明的投資網站，如有疑問請撥打165反詐騙諮詢專線。