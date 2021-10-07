在美軍撤離阿富汗後，在當地留下許多未來的及破壞的武器，於是阿富汗人試著販賣與仿造，流向中亞的地下武器市場。
國家利益(National Interest)報導，有帝國墳場之稱的阿富汗，戰亂已是常態，因此幾個世紀以來，阿富汗一直有優良的「家庭手工業」，阿富汗的工匠能夠以自學成才的方法，成為優秀的槍匠，雖然他們的「廠房」就是簡單的熔爐與鍛造房，卻能僅憑簡易的手作工具，就可以複製當代的步槍。在19世紀，巴基斯坦邊境開伯爾山口，就有很多村落可以仿造出英國布朗貝斯步槍(Brown Bess)與後來的馬提尼-亨利步槍(Martini-Henry)，而且性能幾乎一樣。
進入二十世紀，英國的李恩菲爾德(Lee-Enfield)和後來的蘇聯的卡拉什尼科夫(Kalashnikov)AK-47也能被仿造。最新的進度是，阿富汗工匠已經可以製造美國柯特(Colt)的M4卡賓槍。
不過，由於美國在8月從阿富汗撤軍期間，留下了大量武器，因此在阿富汗，正版的美國武器比仿造的多的多，槍匠的M4仿造技術目前是英雄無用武之地。
《紐約時報》 報導，阿富汗人在該國南部開設了武器店，出售美國製造的手槍、步槍、手榴彈、雙筒望遠鏡和夜視鏡。那些裝備原先是美國提供給阿富汗安全部隊的，花費了美國納稅人超過 830 億美元的裝備，如今公開販售。
事實上，塔利班尚未進喀布爾之前，他們就經常在黑市上獲取武器，而且大多是美國裝備。現在塔利班控制了全境，這樣的地下經濟仍然活躍，只是銷售對象改了，一些精明的商人將武器走私到巴基斯坦。
值得擔心的是，一些武器很可能會流入民兵和恐怖組織手中，也可能成為國際黑幫的武器來源。
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