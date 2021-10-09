中國駐美國大使館網站9日消息，中國駐美國大使秦剛8日在華盛頓接受鳳凰衛視專訪，對於美國貿易代表戴琪闡述美對華貿易政策並談及美中經濟「再掛鉤」回應表示，中方一貫認為中美經貿關係是互利互惠的，事實上也是如此。中國改革開放40多年來，美國企業深度參與了中國的發展，並從中國發展中獲取了巨大利益。中國的發展為美國企業提供更多機遇，為美國創造了更多的就業，為美國消費者提供了許許多多物美價廉的商品，這是不容否認的。

秦剛指出，中國堅定不移擴大對外開放，將一如既往地歡迎包括美國在內的各國企業到中國投資興業，提供市場化、法治化、國際化的營商環境。美中貿易全國委員會前不久對美國在華企業進行了調查，95％的受訪企業表示在過去一年裡在中國是盈利的，64％受訪企業表示在中國的營業額是增加的。

秦剛認為，中國的發展會持續釋放巨大的市場潛能和活力，也將為包括美國在內的各國企業創造更多、更大機遇。很多美國企業對當前中美關係感到憂慮，認為面臨很大的不確定性。事實上中國的持續穩定發展、中國的市場機遇以及中國堅持改革開放，這些對美國企業來說就是最大的確定性。如果說有不確定性的話，也不是來自中方。

秦剛稱，中美經貿關係既然是互利共贏的，就應該充分考慮彼此關切，本著相互尊重、互利互惠的原則打交道，動輒施壓對抗、限制打壓註定行不通。一些人主張與中國「脫鉤」，如果任何一家美國企業選擇這麼做，那就是同世界第二大經濟體脫鉤，就是同14億人口的巨大消費市場脫鉤，就是同世界500強企業排行榜脫鉤。

秦剛注意到，戴琪提到美國現在要尋求和中國「再掛鉤」，其中有一定的積極因素。雙方可以坐下來梳理哪些方面被「脫鉤」了，以及如何「再掛鉤」。中方願和美方進一步溝通協商，妥善管控分歧，共同創造條件，在相互尊重、合作共贏的基礎上擴大雙方合作的積極面，確保中美關係包括兩國間經貿關係能夠重回健康穩定發展軌道，落實好前不久習近平主席和拜登總統在通話中達成的重要共識。

秦剛被問及戴琪未提及美撤銷對華關稅、如何看待講話釋放的複雜信號時透露，過去幾年來，兩國經歷的貿易摩擦及其結果再次證明了中美合則兩利、鬥則俱傷，打貿易戰、關稅戰沒有贏家。相信今天更多的美國人懂得了這個道理。中美作為兩大經濟體又互為最重要的交易夥伴之一，兩國存在經濟上的競爭、貿易上的摩擦都很正常，關鍵是如何處理。中方主張要通過溝通協商，本著相互尊重、互利互惠的原則，尋求彼此都能夠接受的解決辦法。

秦剛表示，中方也有自己的關切。近年來中國企業在美國投資、上市越來越困難，目前已有900多家中國企業被美方列入各類實體清單。中國企業面臨不公正待遇，特別是美方越來越多地利用所謂「國家安全」的藉口打壓中國企業、限制雙方的經貿往來與合作，這樣發展下去會造成更嚴重的後果。

秦剛被問及如何看待美方聲稱中方沒有全面落實中美第一階段經貿協議時指出，中方在處理國與國關係中一向重信守諾。盡管在過去這一年多面臨疫情帶來的嚴重困難，但中方仍本著真誠態度穩步推進落實中美第一階段經貿協議。無論是智慧財產權保護，還是擴大從美國進口農產品，以及在金融領域開放等方面，都採取了實實在在的步驟，取得了重要進展。反觀美方，對中國企業、對兩國間經貿交往與投資合作設置了重重阻力和限制。近來中美雙方在經貿領域保持著各個層級的溝通對話，雙方有什麼關切都可以放到桌面上談，但同時美方要秉持務實和真誠的態度。