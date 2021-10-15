大陸國家主席習近平15日與新加坡總理李顯龍通電話。習近平表示，中方願同新方加強多邊合作，攜手構建全球發展共同體，推動「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）如期生效，爲地區乃至世界經濟復蘇注入動力。李顯龍則稱，新方歡迎並支持中國申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），這將有利於地區繁榮發展。

大陸外交部網站顯示，習近平指出，中新作爲近鄰和夥伴，政治上相知互信，合作中與時俱進，交往中互學互鑒。面對新冠肺炎疫情，雙方守望相助、共克時艱，推動雙邊合作逆勢前行，彰顯了中新關係的活力和韌性。當前，中新兩國經濟社會發展和雙邊關係都站在新的歷史起點上，雙方應該以兩國人民福祉和地區繁榮發展爲重，共同解答好疫後發展這個新課題，繼續交出讓人民滿意的答案。

習近平稱，中方願與新方保持高層交往和戰略溝通，加強聯防聯控，穩妥有序恢復人員往來，深化疫苗、藥物研發等領域合作，構築數位經濟、綠色可持續發展等合作新高地。歡迎新方深度參與中國構建新發展格局進程，推動兩國合作不斷提升質量和水平。

習近平強調，當前，百年變局和世紀疫情交織疊加，國際社會特別是發展中國家面臨多重挑戰。中新在維護多邊主義、實現共同發展這一重大議題上理念相通、利益相系，中方願與新方加強多邊合作，攜手構建全球發展共同體，推動《區域全面經濟夥伴關係協定》如期生效，爲地區乃至世界經濟復蘇注入動力。今年是中國和東盟建立對話關係30周年，中方願與新加坡和其他東盟國家一道，推動構建更加緊密的中國─東盟合作共同體。

李顯龍表示，國際形勢發生了很大變化，但新中關係始終保持良好發展勢頭。面對新冠肺炎疫情，新中兩國密切合作，相互支援，雙邊貿易逆勢大幅增長，共建「一帶一路」和陸海新通道建設成效顯著。

李顯龍稱，新方希望與中方保持人員往來，深挖潛力，拓展數位經濟、綠色發展、綠色金融、氣候變化等領域務實合作。新方願與中方共同辦好慶祝東盟中國建立對話關係30周年相關活動，推動東盟與中國關係取得更多實質成果。新方歡迎並支持中國申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》，這將有利於地區繁榮發展。