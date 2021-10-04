警方線民假冒警察辦案！張男是警方毒品案線民，卻自稱警察請2女協助釣出毒販，兩女正義感爆表一口答應，張男設「打擊犯罪人人有責」line群組與兩人聯繫，要求兩女提供身分證及存摺封面照，竟擅供詐騙集團使用。台中地院依僭行公務員職權罪判他徒刑3月，得易科罰金，仍可上訴。

張男是中市警方偵辦毒品案線民，張男在去年2月23日晚間到北區益民商圈的1家燒烤店，向林姓及李姓女客自稱是警察，還刻意翻動腰際製造似亮槍舉動，詢問兩女是否願意協助警方辦案，假裝購毒者接聽電話，並釣出毒販，再由警方埋伏逮捕。

兩女正義感十足一口答應，張男並設「打擊犯罪人人有責」line群組與兩人聯繫，張男隔天凌晨要求兩人提供身分證正反面及存摺正面照，兩女不疑有他全力配合。

張男在4、5月間還有模有樣地與兩女聯繫交代誘捕毒販事宜，要求林女在隔天晚間到一中街買一套衣服，並提供經他確認，林女依指示傳送衣服照片，張男還提醒林女：「以後，這套要幫忙的時候才穿」、「沒事別穿」，並強調「確認喔，我要跟同事說這套衣服做目標」，「誰跟穿這套衣服的人接觸，我們就盤查誰」等語。

李女直到在去年5月18日接獲台北市警方通知涉案要求到案說明，才察覺有異向警方報案，赫然發現，張男竟將兩人的證件及帳戶資料提供給詐騙集團非法使用。

張男到案辯稱，他是協助警方偵辦毒品案及詐欺案，但也坦承警方並未要求他再找人配合。台中地院法官審酌，張男雖協助警方偵查毒品案，但竟假冒警察要求林女及李女配合，並提供證件及存摺封面照片，提供給詐欺集團等行為，涉僭行公務員職權罪，造成嚴重危害，損及警察形象及執行職務的公信力，涉犯僭行公務員職權罪。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！