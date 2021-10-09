通車前一波三折，通車後又遭遇疫情三級警戒，使得台中捷運綠線運量直線下滑，所幸隨著疫情趨緩、運量也逐漸回升，目前累積運量已將突破200萬人次，中捷公司預計第200萬乘客將於今天下午至明天出現，為感謝民眾支持，將致贈第200萬名旅客及前後各1名旅客大禮。

台中捷運綠線從興建階段就經過多起波折，試營運期間又發生列車出軌而暫停試營運，所幸今年4月25日正式通車，但不到1個月時間，又因疫情三級警戒使得搭乘人數直線下滑，中捷公司指出，今年6月間的平均日運量僅3392人次。

所幸疫情趨緩後，中捷運量逐步恢復，今年9月間的平均日運量達到1萬6336人次，較6月間增加4倍，到10月8日當日運量更達到2萬6570人次、創下疫情警戒後的新高紀錄，且中捷統計發現，從通車到10月8月為止，綠線累計搭乘人次已達到199萬1588，經初步推算，第200萬名乘客將可能在下午2點到4點間出現。

為感謝民眾支持，台中捷運公司將致贈2瓶中捷通車紀念酒、銅鑼燒禮盒級10張2021年度票卡給第200萬旅客，另第199萬9999名、第200萬01名乘客也可獲1瓶紀念酒、銅鑼燒禮盒及5張2021年度票卡。確定3名幸運兒身分後，中捷將在臉書粉絲團公布。

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