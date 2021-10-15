新北市三重區福德北路、長元街交叉路口出現大小約一台休旅車、深約5米深「天坑」，現場指揮官、三重區長陳奇正到場指揮（戴上容攝）

新北市三重區福德北路、長元街交叉路口出現大小約一台休旅車、深約5米深「天坑」，現場指揮官、三重區長陳奇正到場指揮（戴上容攝）

新北市三重區福德北路、長元街交叉路口出現大小約一台休旅車、深約5米深「天坑」，現場指揮官、三重區長陳奇正表示，上午收到地層下陷通報，未料至下午3時許地層下陷越發嚴重，「天坑」不影響各項民生，目前各單位戒備中，市府正進行灌漿作業，預計今晚10時前可回復。

據悉，下陷處為加蓋箱涵，下方設有污水下水道、瓦斯管線單位及大排等設施，疑似管線不堪長年沖刷而陷落，陷落原因仍待進一步調查釐清，所幸暫無人車陷落。

陳奇正表示，今天上午公所收到里長回報，里內不明原因出現大約「寶特瓶大小」地層下陷情形，上午緊急設置安全圍籬，未料下午3時許，地層下陷越來越嚴重，出現4X4公尺面積、5公尺深大洞，現場各相關單位包含：自來水公司、瓦斯公司、警消都到場戒備。

陳奇正說，現場有3線道，目前僅受阻1線道，而工務單位正緊急實施灌漿回填水泥作業，目前研判不會影響各民生作業，預計今晚10時前可回復地層下陷情形。