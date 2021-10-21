推動疫後觀光，新北市觀旅局今宣布攜手旅遊電商平台「易飛網」和「KLOOK」開闢新北旅遊專區，同時提供新北市轄內觀光業者在產業轉型或數位經營上新的思考與想法，辦理「Instagram Academy Taiwan」、「Grow with Google」四個梯次等經營課程，希望提升業者數位行銷技能並促進社群經營能力。

觀旅局與電商「易飛網」及「KLOOK」合作推出旅遊專區「新北Chill潮旅」及「新北這Young玩」，觀旅局長蔣志薇表示，這次網羅觀光工廠、美食餐廳及DIY體驗等類別，推出旅遊產品，透過成立專區共同行銷，希望招募更多業者加入我們新北旅遊專區的行列。

此外，觀旅局也與「Google台灣」合作，自9月起規劃系列「數位轉型」教育訓練課程，提供產業在後疫情時代有更多的發展契機。課程於9月14日起開辦，含數位轉型的線上曝光技巧、跨足電商的基礎課程、跨平台行銷與社群媒體策略，以及如何透過You Tube廣告成功與顧客線上互動等課程。

考量面對新冠疫情席捲，全民大幅依賴網路消費，面對時下最夯的「宅經濟大爆發」，促使更多中小企業企業決心走向數位轉型，觀旅局預計10月27日、11月15日、12月15日再開辦3梯次實體課程，由講師手把手實地操作，學習如何經營「Google我的商家」、「透過Google搜尋趨勢瞭解消費者需求」、「從零開始建立你的YouTube頻道」、「創造粉絲高互動！YouTube收入與會員制度」等，規劃更多符合業者需求的數位轉型課程。

課程報名連結將於開課前2週，公布於「新北旅客」臉書粉絲專頁，保持關注取得新北第一手好吃好玩最新訊息！課程報名表https：／／reurl.cc／aNLv57。