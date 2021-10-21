桃園市平鎮區46歲陳姓男子因去年6月被胡姓男子拿酒瓶敲傷頭部懷恨在心，10月在1間小吃店遇到胡男，先與其叫囂，返家後又持刀返回小吃店，朝胡男猛刺2下，刀身還在胸膛內轉動。法官審理後，依殺人罪判15年，可上訴。

桃園地院審理，陳姓男子去年6月13日在平鎮1間薑母鴨與胡姓男子發生衝突，被胡男持酒瓶敲打頭部受傷，一直懷恨在心，10月時，在平鎮1間小吃店外看到胡男汽車，為與其理論，陳將車輛停在小吃店門口，並向內查看。看到胡男等人，隨即對其叫囂，吳姓友人見狀出面叫陳男先回家，陳因此先行駕車離去。

但陳回家後仍氣憤難平，先向林姓友人抱怨此事，隨即把刀刃長11公分的摺疊刀、甩棍、土撬、榔頭、圓鍬等放在車上，並找來林男一起回到小吃店。他一進店內，左手持甩棍、右手拿摺疊刀，往胡男逼近。

胡男先以右手拿酒瓶擋住甩棍，陳隨後以左手抵住胡男胸膛，右手拿摺疊刀往胡胸口刺，還轉了一下，並將刀抽出又刺一刀，曾男要阻止還因為陳力道過大擋不住。陳想刺第3刀卻失敗，隨即被拉開。陳將刀丟在地上逃離現場，又搭乘計程車到某間養生館內躲避查緝。

解剖發現，胡男心臟左心室前壁刺創出血、左上肺葉刺創出血，造成大量出血，送醫後仍不治。警方獲報將陳男查緝到案，檢方依殺人罪嫌聲押，但法院最初以陳男難認有殺人之故意，加上無證據顯示有逃亡之虞無保請回，檢方抗告後才裁定羈押。

陳男坦承拿刀到小吃店，但當時酒醉了，不知道拿刀刺向胡男胸膛，事後看監視器才知道。辯護人也說，正常來說不會因為之前的衝突就想要殺胡男，加上他酒測濃度0.43，無法正確判斷發生之過程。

但法官認為，陳男有殺人客觀犯行，此外他在車內對小吃店與胡男辱罵，具備殺害胡男動機。具陳男且開車時駕駛狀況正常，並未因酒醉失去辨識能力。且他持刀刺進胡南胸膛後，還轉動刀身，足見具備殺人犯意，甚屬明確。依殺人罪判15年，可上訴。

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