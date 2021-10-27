北市中山區26日晚間發生的命案，死者58歲許姓女子從事直銷業，疑似行凶後自殘的51歲林姓男子據悉名下有間工程公司，還曾擔任過獅子會會長，命案現場留有一張紙條，交代後續的事情由姐夫處理，全案目前正由警方調查釐清中。

警方調查，許姓女子離婚後與林姓男子交往，2人住在新生北路2段的租屋處，另外還有許女的18歲小兒子、林男的15歲兒子等4人一起同居。

據了解，許女是直銷公司會員，該公司主要販售「鹿胎盤膠囊」、幹細胞美容保養品等，林姓男子名下則有一間防水抓漏工程公司，還曾在擔任過獅子會會長一職。

死者的兒子表示，林男平日都在家中很少外出，母親與他可能偶爾會因為金錢、工作發生爭執，但兩人並沒有太大的爭吵，不知道為何會發生那麼嚴重的殺人事件。

警方發現，許女與林男均躺在床上，許女左手腕有刀傷並用塑膠袋包裹，脖子上有明顯勒痕，已無生命跡象，林男的左手腕上也有刀傷，懷疑是行凶後自殘，警方目前正在偵辦中，釐清許女遭殺害的原因及案發過程。

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