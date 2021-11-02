一名女網友日前前往陽明山天籟渡假酒店泡湯，泡到一半竟驚見男員工現身溫泉池邊，「整個被看光光，泡湯的心情都毀了。」天籟今發表道歉聲明，表示已懲處員工、部門主管和相關人員。

「女裸湯或女更衣室，工作人員不是應該要女性嗎？還是我認知有錯誤」，原PO在臉書社團分享親身遭遇，她發現有男性工作人員跑到她泡湯的池子邊，只說要弄東西；事後向櫃台反映，對方回覆知道該員工會進入女湯，也有請他進去前先詢問有沒有人。

但原PO強調，男員工問都沒問就走進去，感覺真的很差！網友直呼誇張，全裸泡湯最重視隱私及安全，突然跑來一個男的，「誰知道他要幹嘛」、「這家酒店真的不行欸」、「要是我就直接報警」。

天籟今發表聲明，正式向顧客道歉，並解釋整起事件是因為工程人員基於善意，希望盡快調整水溫，有先請女性工作人員在門外喊聲後，再進入場域作業。

「我們已針對該名員工、部門主管、相關人員進行最嚴厲懲處。經過這次事件給予我們非常大的警惕，我們將會痛定思痛，並以最嚴格標準要求所有服務人員。再次向所有愛護與支持陽明山天籟渡假酒店的貴賓們致上最深歉意。」