台北市公共自行車YouBike昨騎破2億人次！北市交通局指出，第2億人次幸運兒不僅可以抱走1萬元現金，還能獲得超可愛的YouBike 2.0造型悠遊卡，本次獲獎的民眾是位上班族，平時多用單車、捷運通勤，得知自己獲得大獎時也感到相當驚喜。

交通局表示，近期國內疫情穩定，隨著YouBike2.0站點增加，整體YouBike租借量也持續回升，每日租借次數於8日當日超過11萬人次，為歷史新高。總騎乘人次也在14日上午8時23分突破2億。

微笑單車公司今日也和第2億人次幸運兒聯繫上，該名騎士指出，他平時通勤上班就以YouBike代步，昨日上班時從捷運大安站借車前往科技大樓站，沒想到會意外獲獎，讓他感到非常開心。

交通局表示，YouBike 2.0自今年5月8日啟用後，總站點現已達到679站，預計年底可達750站，明年年底達1200站目標。為持續鼓勵民眾於疫情解封後使用YouBike，目前與微笑單車公司尚有2項慶祝活動正在舉辦，請民眾把握機會拿大獎。

首先是「我兩億騎趣臺北」，自10月7日起至11月6日， 只要於北市租借YouBike，每騎10次即可獲得1次抽獎機會，將送出iPhone13（128G）、全聯禮券500元、YouBike運動提袋、YouBike 2.0造型悠遊卡、全家便利商店經典冰拿鐵等多項獎品，騎越多次中獎機率越高。

另外則是「臺北YouBike小達人讚出來」，活動時間為10月7日起至10月21日，只要民眾於微笑單車官方Fb「YouBike大台北粉絲團」的活動貼文下方回覆試卷，即有機會抽中YouBike 2.0造型悠遊卡。