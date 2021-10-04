25歲李姓男子3日在萬里海水浴場溺水失聯，圖為3日搜救人員下水搜尋李男下落。（新北市消防局提供）

基隆市25歲李姓男子3日與親友共7人到新北市萬里海水浴場戲水，卻在同日下午3時許被發現疑似溺水，在一個大浪打上來後，李男旋即失去蹤影，搜救至晚間7時仍未果。據了解，歷經17小時後，今日上午8時37分許已尋獲李男遺體，待通知家屬進行後續處置。

新北市消防局指出，3日下午獲報稱萬里海水浴場有民眾溺水失聯，旋即派遣船艇與空拍機進行搜救，並通報海巡署、空勤總隊協尋，現場也有海水浴場業者支援水上摩托車協助，無奈至晚間7時搜救未果，因天色因素暫停。據了解，搜救人員今日6時重啟搜救，稍早已於8時37分許尋獲李男，遺憾的是，李男已無呼吸心跳。

李男的朋友表示，3日下午3時許，大夥正準備離開，卻不見李男上岸，隨即聽聞有人大喊「有人溺水！」，然後就看到離岸約30公尺處，李男只剩頭部露出水面，有人立刻划沖浪板趕去救援，但划過去時一個浪打上來，就找不到人了，所以他們趕緊打119報案。