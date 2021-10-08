日星阿部瑪利亞走秀被設計師大讚賞。（粘耿豪攝）

《木曜四超玩》主持人之一的日星阿部瑪利亞8日擔任Claudia Wang 臺北時裝週 22SS新作發表的壓軸走秀嘉賓，活動結合公益，她捐出身上所穿的限定原味衣，做為慈善義賣，助紅心字會為弱勢兒童募集營養餐費，讓小朋友三餐不挨餓，阿部瑪利亞也說很開心能獻愛心。

阿部瑪利亞身穿代表本季主軸的少女漫畫主視覺西裝，搭配浪漫卻不失搞怪風格的浪擺洋裝，她說很喜歡這樣風格的搭配，既優雅又大方。設計師王子欣表示是《木曜四超玩》節目的忠實觀眾，所以邀阿部瑪利亞擔任品牌壓軸走秀嘉賓，王子欣也給她的表現打100分，讚賞她是「甜酷」的最佳代表。

阿部瑪利亞為這次的走秀，事前先減肥，每天運動大概1個半小時，瘦了1、2公斤，擔心禁不起美食的誘惑而破戒，最近也避免跟邰智源見面，因為邰智源會一直問她要不要去吃東西、要不要吃鐵板燒。因為疫情，阿部瑪利亞快2年沒有回日本，她希望等疫情穩定後，過年期間可以回家，還透露目前已打了第1劑AZ疫苗，完全沒有不舒服，25歲的她笑稱自己是疫苗老人。她也說媽媽很愛台灣美食，還想學中文，要阿部瑪利亞推薦台灣的戲劇給她看。